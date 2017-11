Klub sportovních novinářů (KSN) vyhlašuje pro rok 2017 obnovenou premiéru soutěžní přehlídky Sportovní fotografie roku. Hlásit se mohou profesionální fotografové, členové KSN, se svými snímky pořízenými v roce 2017.

Na soutěž plynule navazuje výstava Sportovní fotografie roku 2017, která se uskuteční v průběhu února 2018 ve výstavních prostorách Staroměstské radnice. Přehlídka proběhne za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Českého olympijského výboru a České unie sportu.

Pro 11. ročník soutěže byly vyhlášeny tyto kategorie: 1) Fotbal 2) Ostatní sporty 3) Portrét 4) SportArt 5) Foto série Ze snímků přihlášených do všech kategorií porota vybere nejlepší tři fotografie do hlavní soutěže o Sportovní fotografii roku, a také vybere vítěze, který získá zvláštní ocenění Sport v Praze, které do ankety věnuje Hl. město Praha.

Za Sport a volný čas budou oceněni autoři snímků od agentury Czech Tourism, která také ocení i hlasující diváky. Návštěvníci výstavy se mohou těšit na desítky velkoformátových fotografií nejlepších českých profesionálních fotografů. Výstava soutěžních fotografií bude doplněna o expozici fotografií jednoho z největších sportovních momentů v české historie a to o zlatý úspěch českých hokejistů v na ZOH Nagano 1998.