Island (UK) + Eliza Shaddad

Nováčci britské indie scény ISLAND se podívají do Prahy. Loňským rokem projeli kvapným tempem a stejně rychle pokračují i letos - v rodném Londýně vyprodali Heaven, klub pro víc než 1500 lidí. V únoru vydali EP A Place You Like, které uslyšíme živě 20. listopadu 2017 v Crossu. Support: Eliza Shaddad.

Vstup zdarma.