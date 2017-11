U.K. Subs v Praze

V roce 2018 U.K. Subs zahájí pátou dekádu své existence a již téměř tradičně na přelomu ledna a února vyrazí na další své turné, v jehož rámci 30.ledna zahrají také v pražském Futuru. Vstupenky za 330 Kč + poplatky jsou k zakoupení na webu Futurum Music Baru, na pokladně Lucerna Music Baru a v předprodejích GoOut.cz, Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den koncertu za 390 Kč.

Tahle legendární punková kapela i po letech reprezentuje pravý duch punk rocku. Inspirovali je Damned - v době, kdy se rodil britský punk. Legendární Charlie Harper zformoval Subs ze svého tehdy R&B seskupení The Marauders zhruba v létě 1977.

Začínali jako The Subversives, později si jméno zkrátili na The Subs a pak na definitivní U.K. Subs. Jejich vysokorychlostní R&B se proměnil v punk.

V říjnu 1977 se k Charliemu připojil kytarista Nicky Garratt a právě duo Harper/Garratt stálo u zrodu nejúspěšnějších skladeb kapely. Jejich první nahrávkou byl živák z legendárního londýnského klubu ‘Farewell To The Roxy’ LP

Záhy si jich povšiml John Peel, který jim nabídl, že bude financovat jejich první nahrávky. Nicméně první singl C.I.D.vyšel u gramofirmy City Records v září 1978. Stal se hitem v roce 1979 a kapela podepsala smlouvu s Gem Records. V letech 1979-81 měli sedm po sobě jdoucích hitů v UK Top 30 - Stranglehold, Tomorrows Girls, She's Not There, Warhead, Teenage, Party In Paris a Keep On Running. Vydali také dvě alba, která dosáhla do britské top ten - Brand New Age a Crash Course.

Třiasedmdesátiletý Charlie Harper získal přezdívku kmotr punku a skupina během své činnosti střídala obsazení i gramofirmy.