Česko-polské jazzové kvinteto Inner Spaces působící na hudební scéně více než osm let má na svém kontě již tři alba. Eponymní debut Inner Spaces byl vydán v roce 2010 jako příloha polského magazínu Jazz Forum.

Druhé album Light Year, na kterém hostuje kytarista David Dorůžka, bylo oceněno jazzovým Andělem za rok 2012. Poslední deska Jarní byla vydaná v únoru roce 2017 u vydavatelství Amplión. Kapela nyní prezentuje repertoár z této desky. Inner Spaces si za dobu své existence vytvořili svůj specifický, rozpoznatelný zvuk a svoji tvorbou odkazují na silnou tradici polského jazzu.