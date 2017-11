Do Prahy přijedou britští králové tanečních parketů 90. let, hraví i zábavní Right Said Fred. Do Prahy a Brna přijedou britští králové tanečních parketů 90. let, hraví i zábavní Right Said Fred.

Kapela Right Said Fred jsou překvapivě ostřílení muzikanti, se skvěle šlapající rytmikou a chytrými aranžemi, jejichž notoricky známé hity s pozitivní vibrací a velkou dávkou nadhledu znají fanoušci po celém světě. Ikonický bratrský tandem britské taneční a popové scény 90. let, který za ta léta prakticky nezestárl, vystoupí živě s kapelou 27. dubna 2018 v Praze a o den později 28. dubna v Brně.

Bratři Fred a Richard Fairbrassové ovládli i díky svoji nezaměnitelné stylizaci britské i americké hitparády. V roce 1992 vydali debutové album „Up" s hity I'm Too Sexy, Deeply Dippy a Don't Talk Just Kiss a natrvalo se zapsali do historie nejen britského tanečního popu. V dalších letech pak uspěli s řadou svých hitů.