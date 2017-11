PlayStation Nation - svátek všech hráčů videoher

Nejen fanoušky videoher a herních konzolí čeká následující víkend mimořádná událost. Svátek nejpočetnější hráčské komunity pod názvem PlayStation Nation startuje již v pátek 17. listopadu v galerii Hauch v pražském Karlíně a potrvá až do neděle 19. listopadu.

Nejnovější hry jako Call of Duty WWII., očekávaný herní titul Kindgdome Come od českých vývojářů, slavná hra Gran Turismo Sport ve virtuální realitě se speciální sedačkou, volantem i pedály, ale i herní foto koutek, turnaj ve hře FIFA 18 o ceny v hodnotě čtyřicet tisíc korun a mnoho dalších her, to vše si budou moci vyzkoušet návštěvníci PlayStation Nation. Hráči se mohou těšit na více než 50 videoher, a to vše na ploše větší než 250 m2. Vstup na největší tuzemskou herní událost roku je pro všechny zdarma. Akce je otevřena v pátek a sobotu od 10.00 do 18.00 hodin, v neděli pak od 10.00 do 16.00.