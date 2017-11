Čertovské řádění a vánoční tvoření v Monkey´s Gym

Umějí čert, Mikuláš a anděl sportovat? Že nevíte? Tak se přijďte 3. 12. 2017 odpoledne podívat do dětského centra Monkey´s Gym na Zábavné čertování, které je spojené i s vánočním tvořením pro děti i rodiče. Po celé odpoledne bude o zábavu postaráno!

Akce vypukne hned ve 14 hodin v prostorách Monkey´s Gym obchodního centra Galerie Harfa na Praze 9. Odpoledne je vhodné pro všechny děti do 8 let a vzhledem k očekávanému zájmu bude rozděleno na tři bloky (od 14.00 do 15.00, od 15.30 do 16.30 a od 17.00 do 18.00). V rámci vybraného bloku si děti za pomoci rodičů mohou vlastnoručně vytvořit pěkný vánoční výrobek – vánoční ozdobu, svícen, originální přání, jmenovku na dárky nebo barevný řetěz na stromeček…