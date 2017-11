James Harries - křest nového EP

Poslední album Jamese Harriese Until The Sky Bends Down získalo skvělé ohlasy u veřejnosti i hudebních kritiků. Fanoušky si však zpěvák získal i předchozím albem, které jako první na světě natočil na mobilní telefon. Časopis Rolling Stone ho označil jako „Zlatý hlas“ a světovými médii je často přirovnáván k takovým osobnostem jako Jeff Buckley, Damien Rice, Nick Drake, Neil Young nebo Van Morrison. Kromě koncertování se Harries věnuje komponování filmové hudby, jeho skladby se objevily v celkem 16 amerických, britských, českých, dánských a polských filmech (u nás jsou známé např. Lidice, Bobule, Feťáci z New Yorku...).



Jamesova hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melancholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost Harriesova hlasu a pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii dítěte ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá na pódiu, srší vtipem, vypráví historky, všímá si lidí v publiku. O pár tónů později se zavřenýma očima vypráví hudební příběhy, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit do očí slzy.



Na letošní podzim chystá Harries fanouškům nové EP na domácím labelu Tranzistor. Ještě než ale spatří světlo světa, zahájí zpěvák letošní podzimní turné v Belgii, Holandsku a Německu. S novým EP pak následuje české turné, které bude čítat nejméně 14 zastávek a jednou z nich bude i pražský NoD, kde ho 15. listopadu pokřtí