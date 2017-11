Nira Yuval-Davis: "Uprchlík" jako paradoxní "jiný" v neoliberální globalizaci Srdečně vás zveme na přednášku Niry Yuval-Davis, ředitelky Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging na University of East London, autorky řady publikací zabývajících se tématy jako je identita, státní příslušnost, nebo nacionalismus.

V přednášce se autorka dotkne nanejvýš aktuální problematiky migrace, nedůvěry občanů ve vlastní stát, nebo také tendence části společnosti identifikovat se s fiktivními skupinami a celky. Přednáška je zorganizována při příležitosti výstavy Zákon cesty čínského umělce Aj Wejweje, který se ve své tvorbě problematikou migrace intenzivně zabývá. Přednáška se bude konat v prostoru Velké dvorany a proběhne v anglickém jazyce.

Nira Yuval-Davis je ředitelkou Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging na University of East London. Byla prezidentkou Výzkumného výboru pro rasismus, nacionalismus a etnické vztahy Mezinárodní sociologické asociace, zakládající členkou organizace Women Against Fundamentalism a mezinárodní výzkumné sítě Women in Militarized Conflict Zones, stejně jako volenou členkou Academy of the Social Sciences. Působí jako konzultantka různých nevládních a lidskoprávních organizací a byla editorkou knižní řady The Politics of Intersectionality nakladatelství Palgrave Macmillan.

Publikuje texty věnované teoretickým a empirickým aspektům nacionalismu, rasismu, fundamentalismu, občanství, identity, přináležitosti a genderových vztahů v Británii, Evropě, Izraeli a dalších osidlovaných společnostech. Mezi knihy, které napsala a připravila k vydání, patří Racialised Boundaries (1992), Gender and Nation (1997), Warning Signs of Fundamentalisms (2004), The Politics of Belonging: Intersectional Contestations (2011) a Bordering (vyjde 2017).