Avishai Cohen v Praze

Jazzový mág Avishai Cohen přijede se svým triem v prosinci

do Prahy. V rámci pražského koncertu se představí 21. prosince

v exkluzivním prostoru Fora Karlín. Jedná se o jeho doposud největší akustický koncert v Praze. Hostem večera bude Dan Bárta & Robert Balzar Trio.

Avishai Cohen, kontrabasista, skladatel, vokalista a kapelník, zavítá se svým triem opět do Česka. Je to již 13 let, co se pražskému publiku představil poprvé. O tomto geniálním jazzovém umělci je známo, že se do české kotliny vrací rád a zdejší posluchači ho vždy přijímají s otevřenou náručí. Letos dorazí těsně před Vánocemi, aby svým umem rozezněl Forum Karlín.

Celý večer otevře Dan Bárta & Robert Balzar Trio. Tato oblíbená autorská formace české jazzové scény propojená s multižánrovým zpěvákem a autorem Danem Bártou tvoří dokonalou souhru jedinečného hudebního zážitku. Svým vystoupením dodají tomuto výjimečnému koncertu další rozměr jazzové vytříbenosti.

Avishai Cohen V historii jazzu najdeme jen málo hudebníků, kteří dokázali navázat tak těsné spojení s posluchači jako světově proslulý izraelský kontrabasista a skladatel Avishai Cohen. Stačí mu jen několik málo vteřin, pár taktů, nebo...