Mikulášská s The Tap Tap

Další ročník Mikulášské s The Tap Tap se nezadržitelně blíží. Unikátní koncert, na který si kapela pozvala i několik výjimečných hostů, se uskuteční 5. prosince v pražském Foru Karlín. The Tap Tap na svém již, dalo by se říci, tradičním Mikulášském koncertu zahrají hity z nové desky Noha na kolejích, nebude chybět ani zbrusu nová píseň Sako.

Jako hosté vystoupí zpěvák Ondřej Ruml a pěvecké sbory Puellae cantantes – dívčí komorní sbor z Bruntálu a komorní smíšený sbor z Prahy Canticorum iubilo. Posledním hostem bude folková zpěvačka a houslistka ze Spojených států Gaelynn Lea, která již minulý rok na Mikulášské uchvátila publikum.