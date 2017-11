Charlie Slavík revue

Co by to bylo za divoké blues bez harmoniky? Charlie Slavík je ve hře na foukací harmoniku evropský přeborník a blues má jednoduše v krvi. Se svou partou sjíždí světové štace, a kam přijde, tam udiví a nechá Vás s otevřenou pusou zírat na velkou bluesovou show.

Charlie Slavík (zpěv, foukací harmonika), Tomáš Vokurka (bicí), Jiří Maršíček (kytara, zpěv), Adam Nohavica (baskytara, zpěv).