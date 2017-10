Nová hořkosladká (ale snad přeci jen sladší) hra od souboru, který vám již přinesl Divadlo pro Slepé a Křídla. Co se honí hlavou člověku, když se zpíjí pod obraz, bojuje s chorobou, nebo leží znaven věkem v kruhu blízkých? Co pro něj končí a co ho čeká? Kdy je čas žít a kdy čas odejít?

Kdo o tom vlastně rozhoduje? Postavy této hry stojí kolem pomyslného Prahu spojeny tenkou nití života, nádherného i křehkého. Jsou to lidé jako my, jako vy, jako ti, kdo žili a kdo žít teprve budou. Možná najdete odpovědi. Možná otázky. Přijďte a zkuste s námi nějaký čas žít!