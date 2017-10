Anastacia v Praze

Popová legenda Anastacia, jejíž výjimečný hlas učinil z písní I'm Outta Love a Left Outside Alone masivní hity po celém světě, se po devíti letech vrátí do Prahy!

Její vystoupení 12.května 2018 ve Foru Karlín ale bude moci zhlédnout jen 1500 návštěvníků. Předprodej vstupenek, který bude zajišťovat společnost Ticketportal, bude zahájen v pátek 27.10. v 10 hodin.