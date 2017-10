Angelika Pintířová – Padá mi to z nebe

Padá mi to z nebe je kniha rozhovorů boromejky Angeliky Pintířové s publicisty Tomášem Kutilem a Janem Paulasem. Angelika je rozkročená mezi světem médií, pasťákem a divadlem. Patří jak do sekulárního světa, tak do řeholního společenství a obohacuje oba vesmíry.

Jak může přežít řeholnice v pasťáku? Jak se ošetřuje prezident? Jak hovořit o víře v dnešní době? Jaké to bylo, vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může řeholní sestra sledovat MS v hokeji, pít pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce mít v rozhlase svůj pořad a kamarády mezi předními sportovci?

Tyto a další otázky zodpovídá v knižním rozhovoru boromejka Angelika Pintířová. Dotýká se nejen palčivých témat dnešní doby, jako jsou rozpad rodinných vztahů, dědictví komunismu v nás či výchova delikventní mládeže, ale dává nahlédnout i do svého životního příběhu. Patří do něj šťastné dětství na vesnici, ochotnické divadlo, utajený život řeholnice za komunismu, studium na DAMU, cestování po Sibiři či jízda na koloběžce. Je to příběh řeholnice, které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá!

Sestry boromejky zahrají své vlastní písně.