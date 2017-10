Od čtvrtka 19. do neděle 22. října 2017 bude letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA patřit opět po roce veletrhu her a interaktivní zábavy FOR GAMES.

Návštěvníci se mají na co těšit! Dvě haly výstaviště budou i letos našlapané k prasknutí. Na ploše 5800 m2 bude k vidění celkem 23 vystavovatelů z Čech i ze světa. Připraveny jsou novinky z herního trhu, velká herní zóna, turnaje, soutěže i zajímavý doprovodný program.