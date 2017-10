Jubilejní festival Miluj svůj život

Ten, kdo navštívil první ezoterický festival v červenci 1999 v Rokycanech, téměř jistě netušil, že je u zrodu akce, která bude následujících dvacet let pozitivně inspirovat takové množství lidí.

Během letošního posledního říjnového víkendu se uskuteční v Praze jubilejní, již padesátý mezinárodní ezoterický festival Miluj svůj život.

Návštěvníky při vstupu přivítá velká prodejní výstava, která nabízí nepřeberné množství zboží, produktů a podnětů, které tématicky souvisí se zdravým životním stylem, ezoterikou, léčením a podobně. Můžete si tu koupit dárky a pořídit hezké a prospěšné věci, nebo se seznámit s novými dovednostmi a technikami, jež otevírají vaše skryté schopnosti a pomáhají ke zkvalitnění a zlepšení osobního života.

Součástí výstavy jsou i individuální poradny, kde vám odborníci, léčitelé a poradci zodpoví otázky, na které hledáte odpověď.

V části areálu vyhrazené programům se po tři dny na osmi místech zároveň konají přednášky, semináře a praktické programy. Bude zde postupně vystupovat více než 100 účinkujících. Nenechte si ujít osobnosti jako jsou Gabriela Filippi, Karel Funk, MUDr. Vladimíra Strnadelová a Ján Zerzán nebo PhDr. Miluše Kubíčková. Tradiční filipínské léčitelství přiblíží a zájemcům zprostředkuje známá filipínská léčitelka Estella Palaris Orbito, Svoje zkušenosti posluchačům předá astroložka Martina Blažena Boháčová. Za zmínku stojí, že po všechny tři dny se konají v Učebně v přízemí zajímavé programy, které jsou zdarma.

Festival se koná od pátku 27.10 do neděle 29.10.2017 v gymnáziu Omská. Programy probíhají denně od 10.00 do 21.00 hodin, výstava je přístupná veřejnosti od 10.00 do 20.00 hodin.