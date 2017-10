My Little Pony v OC Šestka

U příležitoti premiéry filmu 2017 My Little Pony (12. října), který je filmovou verzí oblíbeného dětského serialu, jsme pro vás na víkend 21. – 22. 10. 2017 připravili exkluzivní pestrou zábavu pro celou rodinu – víkend s My Little Pony.

V sobotu 21.10. od 14:00 se můžete těšit na: Moderovanou show na podiu, soutěže pro děti, fotostěnu s poníkem, originální taneční vystoupení „My Little Pony“, taneční workshop pro všechny, dílničky pro děti (vytváření čelenek, náramků, obrázků na, stěnu, každý si odnese svůj vytvořený dárek), play doh zónu, hasbro hrací zónu, pojízdného koníka, autíčka a odrážedla, malování na obličej, půjčovnu kostýmů My Little Pony

V neděli 22. 10. 2017 se pak budou moci děti vyfotit u fotostěny a užít si workshopy v dětské zóně. Nepropásněte exkluzivní program plný My Little Pony atrakcí a zábavu pro celou rodinu. Navíc se můžete zúčastnit fotosoutěže o ceny na Facebooku OC šestka, svou fotky na téma My Little Pony můžete posílat do 20. října do 21 hodin. Všechny aktivity jsou ZDARMA. Těšíme se na Vás!