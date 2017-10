Třetí říjnový pátek bude patřit i dalšímu vydání oblíbené party We All, která se jako vždy odehraje v unikátním prostředí Klubovny 2. Patro. Jak již je zvykem, těšit se můžete na skvělou hudbu, super pití a parádní atmosféru.

Pravidelnou každoměsíční nálož funku, nu-disca a breaků si užijete již v pátek 20. října v Klubovně 2. Patro, kde vypukne další We All mejdan. V pořadí již na šestnáctém vydání této exkluzivní noci kromě rezidentních DJs Akvamena a Robota vystoupí tentokrát v roli hosta i DJ Jeffology, který si svým setem podmaní všechny přítomné.

Celá noc se samozřejmě ponese i na vlnách ledově namražených drinků Jägermeister, které budou k mání za speciálně nastavené ceny. Prvních 150 příchozích navíc dostane welcome drink zdarma od týmu krásných Jäger hostesek.

Zahoďte stres z náročného týdne za hlavu a přijďte se odreagovat na We All v páte 20. října do Klubovny 2. patro. Start jako vždy ve 22:00. Nepřestávejte lovit nové party zážitky!