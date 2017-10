Rok 2017 se nese ve znamení oslav stoletého výročí nezávislosti Finska a díky putovní výstavě „Echoes / 100 let finského designu a architektury“ se v říjnu slavnostní atmosféra přenese i do pražské Galerie Mánes.

Česká veřejnost se tak může seznámit jak s proslulými díly, tak i s netradiční tvorbou a méně známými skvosty finských designérů a architektů. Výstavu pořádá Velvyslanectví Finské republiky v Praze a proběhne ve dnech 20. až 30. října. Navštívit ji bude možné i v rámci festivalového programu Designbloku.

Výstava je členěna na osm hlavních témat, jejichž ústředním prvkem je finská příroda a společnost. Zejména ty totiž stojí za vývojem a současnou podobou finského designu a architektury, která je typická svou nadčasovostí, čistotou, pragmatickou funkčností a jednoduchou elegancí. Mezi hlavní partnery výstavy patří finská developerská společnost YIT, jež v roce 2012 sama oslavila stoleté výročí od svého založení a s historií novodobého Finska je tak neodmyslitelně spjata od samého počátku.

Do České republiky nepřináší pouze bydlení ve finském stylu, ale současně se snaží české veřejnosti přiblížit i finský styl života a kulturu, což jde ruku v ruce s jejím zapojením a podporou právě tohoto projektu. Putovní výstava byla zahájena na začátku roku v polské Varšavě a následně se přesunula do Bratislavy a Budapešti. Praha je tak již čtvrtou zastávkou v pořadí a cyklus uzavře listopadová exhibice v Berlíně. Výstavu je možné zhlédnout ve dnech 20. až 30. října, a to vždy od 10:00 do 21:00 hod. ve výstavní síni Galerie Mánes.