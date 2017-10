Nezkrotitelný Kotík

Profilový večer Petra Kotíka, koncert a pražská premiéra filmu Adama Ol'hy: Nezkotitelný Kotík.

Dokumentární film představuje Kotíka jako skladatele, dirigenta i flétnistu a zejména jako neúnavného propagátora evropské a americké avantgardy. Zaměřuje se nejen na Kotíkovu mimořádnou tvůrčí osobnost, ale také na pozadí jeho životní a umělecké kariéry v Praze, New Yorku a Ostravě. Ve snímku učínkují Petr Kotík, Philip Glass, Pavla Jrussalem, Charlotta Kotíková, Renáta Spisarová-Kotík, Ostravská banda, The Orchestra of the S.E.M. Ensemble a další.