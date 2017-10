Výstava The Best of Czech Press Photo v Copy General

Přijměte naše pozvání na prestižní fotografickou výstavu The Best of Czech Press Photo (1995 – 2016), kde uvidíte ty nejlepší fotografie s titulem Fotografie roku za celou historii soutěže. Vítězné fotografie jednotlivých ročníků máte jedinečnou možnost zhlédnout na pobočce Copy General v ulici Radlická 12, Praha 5. Výstava je k vidění od 17. října až do 7. listopadu dle otevíracích hodin pobočky a také o víkendech. Pokud navíc navštívíte výstavu ve dnech 17. nebo 18. října, získáte malý dárek a možnost zapojit se do soutěže o hodnotné ceny – hlavní výhrou je polaroid firmy FujiFilm. O soutěži Czech Press Photo Czech Press Photo je soutěž a následná výstava přinášející nezávislé autentické obrazové svědectví o životě, tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící v České nebo Slovenské republice. Cílem soutěže i výstavy, které se konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí uplynulého roku a rovněž snaha motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům a tak stimulovat rozvoj samotného média fotografie.

