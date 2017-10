Zveme vás na jedinečnou party s bujarou atmosférou 20 až 30 let ve stylových outfitech. Vytáhněte ze šatníků puntíkaté šaty, připněte si kšandy, motýlky, držte si klobouky a přijďte si s námi naplno užít dlouho očekávaný večer.

V magické datum 11.11.2017 nám do Blondies bar příjždí opět Electro Swing Allstars . Po minulém eventu, který se nesl skvělou atmosférou, máme pro Vás další vystoupení této kapely a my pevně věříme, že si to nenecháte ujít. Máte-li zájem zde oslavit své narozeniny, neváhejte nás kontaktovat! Vstup zdarma