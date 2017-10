Tabata trénink

Hledáte sportovní vyžití v Praze? Chcete lepší postavu? Přijďte si vyzkoušet fitness lekci tabaty v podolském sokole.

Vstup je zdarma jediné co vás to bude stát je váš čas a hodně sil. Hodinový trénink vedený trenérem z ukázky cvičení pro zlepšení kondice, růstu svalů či zhubnutí. Představení správného a pro tělo zdravého provádění cviků. Cvičení je od 15 let. Vytvoření rezervace na tel. 733 708 042 nebo na stránkách akce. Po cvičení je možné doplnit energii v hospodě, která se též nachází v sokolovně.