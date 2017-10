BE25 | Cie La Servante: Gutenberg, le musical!

PŘEDSTAVENÍ VE FRANCOUZŠTINĚ S ČESKÝMI TITULKY



Strhující show o legendárním vynálezu, plnění životních snů a osudové lásce. Vrcholně úspěšný off brodwayský muzikál Gutenberg! The musical! v jednom z prvních evropských nastudování poprvé přijíždí do Prahy.



Show plná živé hudby autorů Scotta Browna a Anthony Kinga, (jinak např. členové skupiny Improve Everywhere) s originální výpravou a vtipnými texty, vypráví příběh o člověku, který změnil svět tím, že přidělal písmenka na svůj lis na víno. Všechny role tohoto unikátního hudebního díla hrají, tančí a zpívají Philippe d’Avilla a Sébastien Valter.



Max a Sam napsali muzikál. Je to epický příběh se všemi prology, epilogy, sólovými výstupy a masovými davovými scénami, prostě se vším, co k pořádnému muzikálu patří. A doufají, že se jim podaří realizovat svůj největší sen ... Uvést tohle představení na Broadwayi!!!