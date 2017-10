Společné běhání pro občany Prahy 1 „Vyběhni s Radním“

Zaběhat si, udělat tak něco pro své vlastní zdraví, a zároveň řešit a diskutovat problémy ve svém okolí. Takovou příležitost budou mít od poloviny září obyvatelé Prahy 1. Tamní radní pro sport a kulturu Filip Kračman totiž všechny občany zve na pravidelné společné běhání s názvem Vyběhni s Radním.

Cílem projektu je pravidelné setkávání se s občany při aktivním pohybu, jejich motivace k pohybu, a také komunikace s nimi. Při běhu se na radního Filipa Kračmana budou moci běžci obrátit s otázkami nejen týkajícími se sportu a kultury na Praze 1. Do ulic ve sportovním vyběhne radní Kračman spolu se zájemci vždy dvakrát týdně a to pravidelně až do konce října.

Sraz sportovců bude v pondělí v 18 hodin v parku Lannova a ve čtvrtek v 7 hodin ráno u budovy Mánes. Společný běh pak potrvá zhruba hodinu.