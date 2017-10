Není nutno, aby bylo přímo veselo... Fimfárum. Úžasná knížka pohádek pana Jana Wericha. Patrně nejznámější je příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se toulají světem. Pomocí tří kouzelných darů (harmoničky, klobouku a měšce), které dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu a sami zjistí v čem je vlastně to pravé lidské štěstí.

Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která „vyrábí“ vojáky, sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene a...

Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit a nakonec se vypraví do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do princezny Bosany. Bosana je nejen krásná, ale navíc proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je vyhnat. Zatímco se s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi podnikat, vojákům ještě dlouho trvá než pochopí, co je pro ně na světě opravdu nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke stromům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen ovoce z druhého stromu.

Pohádka nejen pro děti o odvaze, lidské hlouposti a skutečném lidském štěstí, které bývá na dosah.

Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Čelebić, Michael Vykus, Martin Hejný, Miroslav Dvořák, Jana Trojanová, Lilian Sarah Fischerová

Autor: Jan Werich

Text písně: Zdeněk Svěrák

Hudba: Jaroslav Uhlíř

Režie: Jiří Kraus