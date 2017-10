Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil

Andělíček Koledníček se zase chystá slavit Vánoce a vyprávět o dnech a zvycích, které k těmto svátkům patří. A že je toho i na anděla hodně, pomůžou mu muzikanti a při zpívání koled určitě i děti.

"Jestlipak víte, kdo je Andělíček Koledníček?"

"Nevíte?"

...Tak my vám prozradíme, že je to takový malý a trochu popletený Andílek, který vás zavede do středověku.

"Vy nevíte, co je středověk?"

...To je dávná, moc dávná doba, kdy nebyla žádná auta, žádné počítače, žádné mobily a dokonce ani žádná elektřina. Svítilo se svíčkami a lidé si hodně vyprávěli. V této době se Vánoce slavily úplně jinak. A právě o tom vám bude Andělíček Koledníček vyprávět.

Provede vás Vánocemi den po dni, ukáže vám spoustu vánočních zvyků a hlavně se bude zpívat a hrát na středověké nástroje.

A budete-li chtít, můžete si i vy takový středověký hudební nástroj vyzkoušet a zahrát si na něj.Pojďte si s námi povídat, zpívat a hrát, tak jako si děti hrály před mnoha a mnoha lety. Určitě to bude dobrodružné a zábavné.