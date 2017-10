Žena Indie aneb Jak se žije indickým ženám: přednáška s koncertem tance kathak.

Kamila Berndorffová - foto a slovo Ivana a Anežka Hessovy - tanec kathak

Celý svět ví, že indické ženy jsou krásné, ale jsou i vzdělané? Mohou chodit do zaměstnání? Kdy se vdávají a kolik mají dětí? Jsou znásilňovány? Rozvádějí se? Jak vlastně žijí v zemi, kde patnáct let úspěšně stála v čele vlády právě žena?

Zabýváme-li se postavením ženy v indické společnosti, narazíme na řadu těžko pochopitelných protikladů. Dá se říci, že příslušnice něžného pohlaví se těší v Indii značné úctě. Ženy mají přednost v dlouhých frontách před pokladnami na nádražích i v kinech, v hromadné městské dopravě jsou jim vyhrazena místa a oslovení pro dámu „déví“ značí v překladu bohyně. Na druhou stranu je zpravidla s indickou ženou po celý její život manipulováno bez ohledu na její přání a vůli...

Pro fotografku Kamilu Berndorffovou je život indických žen stěžejním tématem. Již dvacet let tráví zimu cestováním po Indii, která se tak stala jejím druhým domovem. Daří se jí pronikat do rodin a sledovat osudy žen z různých vrstev společnosti. Dokáže poutavě a s jistou mírou nadsázky vyprávět o Indii současné i tradiční. Odkrývá a boří klišé a předsudky vytvořené západním světem. Prostřednictvím fotografií tak posluchač cestuje indickými vlaky, noří se do posvátných vod spolu s hinduistickými poutníky a řeší vztahy v tradičních indických rodinách.

Tanečnice a choreografka Ivana Hessová se na svých studijních cestách u indických guru tance kathak zajímala o postavení indických žen, byla přítomna jejich každodenního duchovního i praktického života a snažila se odkrýt, co je hluboko uvnitř jejich srdcí a jaké jsou vlastně jejich emoce skryté za krásným sárí a šperky…

Tanec kathak, jedna z dochovaných klasických forem severní Indie, se postupně z chrámů a knížecích nádvoří přestěhoval do civilnějších prostředí slavností a tanečních přehlídek. Ve své vyprávěcí části dodnes interpretuje lidské emoce a může se stát originálním podkladem pro divadelní poetický výraz.