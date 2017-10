Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla

Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic Martina do pekla. A jelikož co peklo jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina osvobodit statečná princezna Máňa. Jak se jí to podaří, uvidí děti v naší veselé pohádce plné písniček.

Účinkuje: Divadlo Andromeda