Tyler Bryant and The Shakedown v Praze

Tyler Bryant & The Shakedown z Nashville si získali své fanoušky i hudební kritiku přímočarým a nabušeným kytarovým rockem, který stejnou měrou osloví vaše srdce i nohy.



Praha měla možnost tuhle čtyřku posedlou blues ve složení Caleb Crosby na bicí, doprovodný vokalista Noah Denney na basovou kytaru, Graham Whitford na kytaru a texaský rodák Tyler jako zpěvák a kytarista, vidět v rolích předskokana AC/DC na turné ‘Rock or Bust’ World Tour v roce 2016. Vystoupili již také ale před Guns N’ Roses, Tom Petty & the Heartbreakers, Aerosmith, Deep Purple a ZZ Top.



Po sérii úspěšných letošních samostatných koncertů kapela podepsala smlouvu se Snakefarm Records a natočila jedenáctiskladbové album pojmenované jménem kapely. Deska vychází 3. listopadu.



V roce 2008 se Tyler přistěhoval do Nashville ve svých 17 letech a jeho cílem bylo založit kapelu a skládat písničky. Právě tady potkal Caleba a spolu odstartovali éru The Shakedown…



V roce 2013 vydávají album ‘Wild Child’, které je vystřelilo na pódia po bok kapel jako Aerosmith, Jeff Beck & ZZ Top, Obdivně o nich psaly periodika Guitar World, Rolling Stone, Los Angeles Times, Nylon, Interview Magazine a Paste. Vystoupili i v televizních programech, jmenovitě v Jimmy Kimmel LIVE! a AXS Live.



Následovalo EP ‘The Wayside´ (2015, produkoval držitel Grammy Vance Powell) a kapela koncertovala s Billy Gibbonsem & AC/DC na jejich již zmíněném věhlasném turné v roce 2016. V roce 2017 předskakovali na evropském turné Guns N’ Roses.



V té době začali pracovat na svém druhém albu, které míchal John Fields (Soul Asylum, Paul Westerberg) a které se rozhodli sami produkovat.



Tyler Bryant & The Shakedown rovněž hráli na mnoha britských festivalech – na Download, Ramblin’ Man a British Summer Time, vystupovali se svými souputníky z Nashville The Cadillac Three.



To není zdaleka všechno - Tyler Bryant & The Shakedown strávili část letošního roku na turné s Guns N’ Roses (opět), The Who & Alice Cooperem – vystoupili i poprvé na festivalu Rock In Rio – a vydávají album, na kterém se jim podařilo splnit si své ambice i sny.



Tyler Bryant & The Shakedown se v listopadu do Prahy vrátí. 22.listopadu zde odehrají koncert na strahovské Sedmičce.



Vstupenky za 220 Kč jsou ke koupi na www.GoOut.cz, na místě v den koncertu za 280 Kč.