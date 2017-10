Tvůrčí dílny s ACA

Dovolte nám pozvat Vás na tvůrčí dílnu,která se bude nést v duchu africké kultury. Už tuto sobotu 14. října na Vás čeká zajímavá výtvarná dílna – ADINKRA.

Adinkra je systém symbolů a piktorgamů pocházejících ze Západní Afriky. K čemu slouží, co jednotlivé znaky symbolizují a na co se používají, to se už dozvíte na našem workshopu.

Každý účastník si poté použitím speciálních razítek vlastnoručně potiskne textilii. Můžete si přinést taky vlastní tričko na které budete tisknout (nejlépe bavlněné jednobarevné).

Dílny se mohou účastnit již děti od předškolního věku a více. Tvořit se bude v přímo v prostředí našeho afrického obchodu na Praze 7. Začínáme ve 14:00 hod. odpoledne.

Pro omezenou kapacitu míst, prosíme o registraci předem na email: office@acaculture.cz nebo na tel. č.: 775 569 833, (nejpozději 48 hodin před zahájením akce).

Vstup: 90,-Kč/os. Worskhop se hradí na místě, v den konání. Tešíme se na Vás!