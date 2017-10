Pro reprezentaci i utajení: drobné předměty denní potřeby Komentovaná prohlídka s Petrou Matějovičovou Tvarové i námětové bohatství vlastní baroknímu výtvarnému umění v oblasti monumentální tvorby nacházíme v nezměněné míře také v drobných předmětech denní potřeby, které jejich majitelé nosili na sobě, při sobě nebo se jimi obklopovali.

Spojení s lidským tělem dodávalo oděvům, šperkům i doplňkům kvalitu navíc. Oděv i šperk se jednou ze svých tváří obracejí ke svému okolí. Dokonale zpracovány ze všech stran, překvapují při pohledu z kteréhokoliv úhlu. Zaujmou již z dáli a ani zblízka nezklamou náročného pozorovatele. Zcela jinak ale komunikují se svým nositelem.

Jen on jim totiž může věnovat tolik pozornosti, kolik zasluhují. Šperky či hodinky se stávají drobnou plastikou, znovu a znovu brávanou do ruky. Nechávají nahlédnout do svých vnitřních částí, při nošení skrytých. Vstup zdarma, sraz účastníků v podzemním podlaží.