Bohuslav Reynek: The Well at Morning

Při příležitosti vydání prvního překladu básní Bohuslava Reynka do angličtiny připravili básník a překladatel Justin Quinn a literární vědec Martin C. Putna večer věnovaný osudům literatury za studené války a překládání poezie.

The Well at Morning si jako komponovaný výběr básní Bohuslava Reynka a doprovodných esejů klade náročný cíl představit zahraničním čtenářům svébytného vysočinského tvůrce včetně dobového a výtvarného kontextu jeho díla, zároveň je příležitostí k diskusi o soudobé reflexi evropského básníka B. Reynka v Čechách.

Večerem provází David Vaughan, ukázky poezie přednesou Petr Borkovec a Justin Quinn. Kniha vychází v edici Modern Czech Classics nakladatelství Karolinum.