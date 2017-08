Ztraceni v překladu

„Jsou chvíle, kdy brzo po ránu chodíte lesem, opakujete si ty krátké řádky a najednou vám v hlavě blikne a spatříte svět očima autora. Přeskočíte do jiného života, jako když v noci ozáří krajinu blesk. To je jeden z nejkrásnějších pocitů, co znám.“ Jaroslav Kořán

Panuje mýtus, že český umělecký překlad má dlouhou tradici a je velmi kvalitní. Jaká je však skutečnost? Řady mladých literárních překladatelů spíše řídnou. Proč? Vadí jim podmínky současného českého literárního provozu?

Honoráře, které se dvacet let nezměnily? Přehlcený literární trh, ve kterém vynikne jen ten, kdo si koupí reklamu v metru? Upadající prestiž tohoto povolání? Co vlastně dělají zájmové organizace (Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů)? Jaká je vize současného uměleckého překladu?

Diskusi o stavu současné překladatelské scény moderuje Tereza Semotamová.