You Are Here. Fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobrodružstvími.

You Are Here je něco jako čirý okamžik přítomnosti možný, nebo jsme neustále vlečeni naší minulostí, předsudky, nahromaděnou zkušeností a plány? Je možné mezi hektickou produkcí významů skutečnosti a rezignací na schopnost vnímat a rozumět, zažít čas jiného druhu, kdy se třeba jen jednoduše díváme na tanec?

A možná ještě na menší detail - na jednoho tanečníka, na jeho oči, nebo na jeho pravý lýtkový sval. Je možné proměňovat v přítomnosti představení naše perspektivy a zaměřit se i sami na sebe, na naši diváckou tělesnost, na to, jak naše vlastní tělo právě vnímá a cítí?

You Are Here získalo v roce 2017 Cenu diváka na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ.