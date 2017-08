Gott, my life

Objevte, co jinde neuvidíte. Poprvé máte možnost na jednom místě projít 60 let neuvěřitelné kariéry Karla Gotta.

Uvidíte všech 41 Slavíků, ocenění za vítězství v televizní anketě TýTý, zlaté, a dokonce i diamantové desky od českých, ale také zahraničních vydavatelů za statisíce až miliony prodaných kusů nahrávek, kostýmy, ve kterých Karel Gott vystupoval nebo exponáty z osobního zpěvákova archivu, který se o vše chce se svými fanoušky podělit – to je jen malá ochutnávka z více než 1 000 vystavených exponátů, které výstava nabízí.

Zjistíte ale také, co třeba o jeho životě nevíte. Fotografie ze setkání s ikonickým Johnem Lennonem, co poslouchá za hudbu, co čte, co jej baví. Jeho osobní oblíbené kazety, které pouštěl přátelům na setkání, knihy, do nichž se noří a u nichž odpočívá. Uvidíte, co vše jeho fanynky vytvořily, co si zapisovaly a vylepovaly do svých deníčků.

Celá výstava je zároveň průřezem vývoje české populární hudby, ať již designu obalů nahrávek, časopisů, módy, tak ale například i videoklipů, uspořádání koncertů či techniky nahrávání nebo reklamních poutačů.