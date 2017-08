Posvátná architektura starověkého Egypta - přednáška

Srdečně Vás zveme na první přednášku Nové Akropolis v kavárně Potrvá! Přednášky budou probíhat od září vždy každé třetí úterý v měsíci od 19 h.

Tisíce let existence úspěšné a obdivované civilizace. Jak to dokázali? Může být příčinou to, že chápali život jako posvátný, že jej vnímali jako sílu schopnou naplňovat všechny věci a dávat jim smysl samým o sobě i ve vztahu s ostatními? Pro Egypťany měl člověk schopnost tento svatý život rozvíjet, vkládat jej do svého díla a umožnit mu, aby se projevil ve světě.

Pyramidy: odraz univerza

Chrámy: příbytky bohů

Hrobky: cesty duše

Přednáší: Jana Aksamítová, lektorka Nové Akropolis, se věnuje přednášení symbolismu a umění starověkých kultur, dále antické a orientální filozofie a psychologie.