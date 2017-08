Adrian T. Bell a DJ Mardoša - Glenfiddich Razor Night

Poprvé se v Praze uskuteční přehlídka vybraných barber shopů, kterým nastaví zrcadlo dvě Skotky ze salonu The Players Lounge v Edinburghu.



K tomu budete moct zdarma ochutnat pět druhů whisky a poslechnout si koncert Brita usazeného v Praze Adriana T. Bell známého ze skupiny The Prostitutes. O support se mu za djským pultem postará Mardoša z Tata Bojs.



Pro Adriana to bude poslední letošní koncert v Praze, než se zavře do studia, aby začal pracovat na nové desce.



Spojení skotské whisky, hudby a barbershopů vnímá navíc jako srdeční záležitost, která mu evokuje celou řadu vzpomínek.

„Chuť Whisky Glendfiddich mám hodně spojenou se svým tátou. Když jsem pracoval na moři, vozil jsem mu ji z cest jako suvenýr,“ vysvětluje jeden z důvodů, proč se stal jedním z ambasadorů festivalu.



Na barbershopy byl prý navíc zvyklý od dětsví a jedno holičství měli přímo v ulici. Jelikož ale vyznává spíš tradice, a trendům příliš nepodléhá, je pro něj návštěva pražských barbershopů spíš výjimkou. „Mám asi moc šikovnou ženu, která se stará o můj účes. A vousy si zvládnu oholit sám. Snad jen kdybych si chtěl nechat ten plnovous, tak bych potřeboval, aby se mi o něj někdo postaral. Věk i zkušenosti na to mám, tak nad tím snad začnu přemýšlet,“ uzavírá.

Adrian T. Bell Adrian T. Bell pochází z anglického Newcastlu, absolvoval Námořní akademii a pět let působil jako navigační důstojník Královského námořnictva. Vystudoval krajinnou architekturu v Manchesteru a po několikaletém pobytu v Karibiku...