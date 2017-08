More llife less bullshit fest

JEDNOROŽCI, ZEVLING, PARTNERSKÝ KOUČING a jiné :) Už jste letos stihli zmapovat všechna trendy bistra Berlína a meditovali jste s buddhistickými mnichy? Co takhle jednodenní poznávací výlet do středobodu světa - k sobě samému?

Krátká, ale zaručeně výživná cesta plná netradičních workshopů jako "Komfortní zóna - jak si ji užít naplno?" nebo třeba ZEVLING - nemyslete si, správně zevlovat je taky věda! Skvělí speakři, živá hudební vystoupení, konfety, balónky, jednorožci...

Zkrátka: MORE LIFE, less bull...! A celé jsou to vlastně naše PRVNÍ NAROZENINY. Dárky nosit nemusíte, stačí, když s námi sfouknete svíčku a vzplanete pro svého vnitřního mind-travelera!

Workshopy: - Umění zevlingu - Lifehacking - A co když systém škodí? - Jak na partnerskou komunikaci

Účinkující: Tomáš Klus Elis Mraz Suvereno Olga Lounová Filip Riha Julie Gaia Poupětová …a Daniel Nekonečný jako speaker zcela bez sebe Moderátoři: Lucie Špaková Tomáš Novotný