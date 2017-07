Soft Kill v Praze

atím poslední album s názvem Choke vydala portlandská kapela Soft Kill na Profound Lore Records v roce 2015. Soft Kill debutovali v roce 2010 vydáním jednoho z nejvíce žádaných punkových alb posledních deseti let s názvem Open Door. Zakládající člen Tobias Sinclair se spojil s Conradem Vollmerem (Warm Hands), který hraje na kytaru a Owenem Glendowerem na synthezátory. Osmi skladbová deska Choke vyšla po druhém albu kapely s názvem Heresy, je však mnohem více klaustrofobní a nejen v tomto směru předčí obě předchozí alba.



Zakořeněni ve vlivech, jako jsou Chameleons, Wire a The Sound Soft Kill od vydání posledního alba vydatně koncertují a 8.října zavítají také do pražského klubu Café V lese. Vstupenky za 200 Kč + poplatky na www.goout.cz, na místě v den koncertu za 250 Kč.