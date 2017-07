Nothing More v Praze

Nothing More si za léta svého působení vybudovali rozsáhlou fanouškovskou základnu: vydali průlomová alba, neúnavně koncertovali a udrželi si kontakt s fanoušky přesahující veškeré trendy. Poslední deska kapely The Stories We Tell Ourselves je dalším krokem vpřed, pražskému publiku ji představí živě 28.listopadu ve Futurum Music Baru. Vstupenky za 330 Kč od 21.7. na www.futurum.musicbar.cz, na www.goout.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den koncertu za 390 Kč.