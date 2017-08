MENU presents Sólveig Matthildur (IS), Last King of Poland (US)

Sólveig Matthildur Kristjánsdóttir znáte především z její domovského syth punk tria Kælan Mikla nebo díky vydavatelství Hið myrka man. V roce 2016 se přesunula do Berlína a započala svoji sólovou dráhu. Důkazem je debutové EP s názvem Unexplained Miseries, které je prosycené syntetickými beaty současné postklubové scény a nekonečným echem zastřeného vokálu v podobě gradujících skladeb s typickou severskou atmosférou. Živé vystoupení tak slibuje mimořádně esenciální zážitek. Last King of Poland je sólový, experimentální a noiseový projekt Tomasze Jurczaka, který v roce 2007 započal svoji hudební dráhu na chiptune/gameboy scéně v Chicagu. Původní weird hiphopové alter ego pracující s obrovskou dávkou nadsázky se na základě kolaborace s hudební scénou v japonské Ósace i mnoha dalšími vlivy umělecky proměnilo v live sety plné noisového a ambientního experimentování, kde namísto namísto hlasu a rapu dostává prostor jeho velký pedalboard obsahující unikátní sestavu efektů a syntezátorů.

