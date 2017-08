Moscow City Ballet - Labutí Jezero

Labutí Jezero Slavný soubor se po dlouhé přestávce vrací do Prahy! Soubor Moscow City Ballet, založený vynikajícím choreografem Victorem Smirnovem-Golovanovem, těšící se uznání kritiků a milovníků baletu na celém světě, se již v prosinci po dlouhé přestávce vrací do hlavního města České republiky.

Obdivuhodná preciznost pohybů tanečníků ve spojení s fantastickou choreografií je pro nás důkazem toho, jak hodně Rusové milují balet.

Zakladatel Moscow City Ballet, Victor Smirnov – Golovanov kdysi řekl: To ve mě žijí všichni hrdinové baletů; to já jsem Klárou, Princem, Myším králem... To vše žije ve mě... Možná právě v tom spočívá tajemství jejich obrovského, mezinárodního úspěchu. Ten, kdo ještě neměl příležitost obdivovat umění tanečního souboru, nebo by chtěl opět prožít ty nádherné okamžiky, bude mít již prosinci k tomu příležitost v Praze.