Sundaze open-air

Přijďte si zpestřit nedělní odpoledne! Na další pokračování ze série akcí nazvaných Sundaze se můžete těšit již tuto neděli 30.7.2017 (13:00-01:00).

Přijďte potěšit své smysly vybranou hudbou, chutným jídlem, tancem, odpočinkem, zábavou či cvičením jógy a podělte se o svou sluneční energii s ostatními.

Na co se můžete těšit? Dobré jídlo Mňamky od Bento House Dobrá hudba Martin Kremser [ DIYNAMIC MUSIC / EINMUSIK ] Pat Heart [ Just Like That Music ] Bruno Curtis [ ROUND UP / RTS.FM Prague ] TÄINO [ Sundaze ] TrggrD [ Sundaze ] A² TSOY [ Thenomadz ] Jareza JimmyX Jesse [ Basement Prague ] SHAD [ Sundaze ] Teresi. Další jména brzy oznámíme.