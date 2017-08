V rámci kurzu Jak na míchání barev? se seznámíme se základy teorie barev. Zopakujeme si to, co většina nás zná ze základní školy: dělení barev na primární, sekundární a terciární, studené, teplé, komplementární... a na praktických příkladech si ukážeme, jak díky vhodnému využití jednotlivých odstínů lze na obrazech dosáhnout prostorových jevů jako třeba vzdušná perspektiva. A že nevíte, co to ta vzdušná perspektiva je? Nebojte, i to si vysvětlíme :)

Kde? Výtvarný ateliér „Malování kreslení“, Balbínova 28, Praha - Vinohrady

rezervujte si místo na info@malovanikresleni.cz Pomůcky: veškeré pomůcky jsou k dispozici v ateliéru zdarma

Připravované termíny: 10. 12. 2017 Program kurzu: zahájení, seznámení s účastníky kurzu a ateliérem

teoretická část s promítáním příkladů

míchání barev a tvorba učebního archu

závěrečná společná konzultace