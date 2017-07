Milujete živou hudbu, tanec a zpěv? Rádi se bavíte? Jste milovníky tradiční české hospody, známých staropražských písní "hašlerek" a kvalitního piva?

Byli jste někdy na vyhlášené Show U Fleků? Máte představu, jak to chodí ve staropražské hudební show? Pokud vám stojí za to odpovědět si na tyto otázky, jste ti praví, kteří by měli navštívit Show U Fleků!

Hudební show trvá přibližně 1 hodinu a 10 minut a je určena pro české i mezinárodní publikum.

Pozor: Sleva 200 Kč na každou vstupenku zakoupenou v e-shopu!