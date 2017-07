Letní shakespearovské slavnosti: Večer tříkrálový

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE, WILLIAM SHAKESPEARE

„Žije-li láska z hudby, hrajte dál!“

Shakespearova sváteční komedie

Shakespeare hru napsal pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním „převráceným“ světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů.

A blázny a jejich rozvernými kousky se tato komedie hemží. Výstřední a elitářský Orsino, opojený hudbou a svými city, zamilovaný do podobně sebestředné krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže, která touží po Orsinovi a přitom je sama předmětem Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky.

Smích, hudba a moře. Moře, které vyvrhlo Violu, moře, které je ve své stálé proměnlivosti obrazem neuchopitelnosti a neukojitelnosti lidské touhy.

Jsi, lásko, chtivá, lačná jako moře,

co všechno pozře. Cokoli však pojmeš,

ať by to bylo cenné navýsost,

proměníš ihned v pouhopouhé nic.

Z tolika přeludů je živa láska,

že sama je svým vlastním přeludem.

Místo konání: Praha - HAMU