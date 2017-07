Bike camp - příměstský tábor, kde se jezdí na kole

Baví vaše děti jízda na kole? Chtějí se zdokonalit a něco nového se dozvědět? Přihlaste je na příměstský tábor Bike camp. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy na kole v parku Stromovka a na Výstavišti v Praze Holešovicích.

V termínu od 28. srpna do 1. září se mohou vaše děti věnovat tomu, co je baví, navíc pod dohledem zkušených jezdců a pedagogů. Program začíná vždy v 8 hodin a trvá do 17 hod, je určen pro začátečníky i zkušenější cyklisty a zakládá se na výuce bezpečné jízdy na kole.

Pro celodenní pobyt v přírodě je připraveno zázemí na holešovickém výstavišti, děti prozkoumají park Stromovka, Maroldovo Panorama, k dispozici je i plavecký bazén a užijí si také výlety po okolí.