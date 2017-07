Elvis - Live on Screen

Live on Screen, unikátní projekt, díky kterému ožijí v Praze slavné písně krále rock and rollu Elvise Presleyho. S velkolepou show přijede do České republiky bývalá manželka samotného Elvise, Priscilla Presley. Na velkoplošné LCD obrazovce, zavěšené nad podiem, zazpívá Elvis Presley nejznámější hity, které psaly historii hudby. Koncert doprovodí Český národní symfonický orchestr. Priscilla Presley osobně pak během koncertu odvypráví mnoho příběhů spojených s Elvisem.